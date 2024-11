Verkiezingsleiders beloven veilige stemming en correcte telling

WASHINGTON (ANP/DPA) - Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen hebben verkiezingsfunctionarissen en andere verantwoordelijken beloofd dat er veilig en volgens de regels gestemd en geteld zal worden. Amerikanen kunnen erop vertrouwen dat de verkiezingen veilig zijn en dat de resultaten correct zullen worden geteld, verzekerden twee instanties van toezichthouders in een verklaring.

Ze benadrukten dat het tellen tijd kan kosten en een hertelling mogelijk is bij bijvoorbeeld een heel nipte zege. Dit is echter de normale procedure, aldus de verkiezingsleiders. Er zijn "veel tijd, energie en middelen gestoken in het beschermen van de Amerikaanse verkiezingen". Kleine problemen worden niet uitgesloten, zoals enkele stembureaus die te laat open gaan of wachtrijen.

Na de verkiezingen van 2020 uitte de verliezer, de Republikein Donald Trump, dagenlang valse beschuldigingen van verkiezingsfraude terwijl de telling in meerdere staten aansleepte. Op de avond van de verkiezingen had de toenmalige president zichzelf zelfs uitgeroepen tot winnaar. Hij wilde dat het tellen van de stemmen gestopt zou worden toen hij tijdelijk voor lag op zijn Democratische uitdager Joe Biden, de uiteindelijke winnaar.