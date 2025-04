Vermeend Epstein-slachtoffer Giuffre door zelfdoding omgekomen

PERTH (ANP) - Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, is door zelfdoding om het leven gekomen. Haar familie laat in een verklaring aan NBC News weten dat Giuffre op 41-jarige leeftijd stierf in Neergabby, even ten noorden van de Australische stad Perth.

Giuffre beweerde jarenlang dat Andrew seks met haar had toen ze 17 jaar was. Ook zou ze zijn verhandeld door de veroordeelde en inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In maart 2022 troffen Giuffre en Andrew een schikking.

Giuffre meldde eind vorige maand op Instagram dat een schoolbus haar had aangereden en dat ze nog maar een paar dagen te leven had. Dat verhaal werd in twijfel getrokken, omdat de lokale politie zei geen meldingen te hebben gekregen van een dergelijk ongeval.