Van der Poel verwacht veel aanvallen in beginfase zesde Tourrit

BAYEUX (ANP) - Mathieu van der Poel rekent op een hectisch begin van de zesde etappe van de Tour de France. "Het zal een hele moeilijke dag worden voor het hele peloton. Ik denk dat de vlucht wel een kans maakt. Ik weet niet hoezeer Pogacar gebrand is om die gele trui binnen de ploeg te houden, maar het zal wel een strijd worden voor de vroege vlucht", sprak Van der Poel donderdag voor de start in Bayeux bij de NOS.

Van der Poel moest woensdag de gele trui afstaan na de individuele tijdrit waarin hij als achttiende eindigde. Er volgen nu twee dagen waarin hij wel weer kans maakt op ritzeges, te beginnen in de rit naar Vire Normandie. "We moeten attent zijn. Als het echt een grote groep is moet ik proberen erbij te zitten. Als het een kleine groep is, moeten we proberen te controleren. Maar dit heuvelachtige parcours is erg lastig."

"Ik wist zeker dat ik de trui zou kwijtraken", keek hij terug op de tijdrit. "Met de wattages die ik rijd, had ik wel op een hogere klassering gehoopt."