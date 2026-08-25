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Vermeer verwacht voor vrijdag geen begrotingsakkoord

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 15:45
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat voor vrijdag geen meerderheid voor de begroting vinden, verwacht BBB-leider Henk Vermeer. Hij denkt dat het minderheidskabinet veel te laat is begonnen met het zoeken naar meerderheden.
Vermeer verwacht dat het kabinet een voorstel maakt waar nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer en dat vrijdag naar de Raad van State (RvS) stuurt. De deadline is vrijdag, zodat de RvS tijd heeft om de begroting te beoordelen voor Prinsjesdag, als de begroting wordt gepresenteerd.
De BBB kan met elf zetels in de Eerste Kamer een belangrijke partij zijn om het kabinet daar aan een meerderheid te helpen. Vermeer zei dat hij "perspectief voor de boeren" wil. Dat betekent dat de stikstofplannen die voor de zomer zijn gepresenteerd, flink moeten worden afgezwakt.
De partijleider wil pas nadenken over steun voor de begroting als hij hoort wat het kabinet vindt van zijn plannen voor de boeren. "Ik verwacht dat niet meer deze week."
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