Vermiste Drontenaar mogelijk slachtoffer misdrijf na afspraak bos

DRONTEN (ANP) - Een 36-jarige man uit Dronten die sinds twee jaar vermist wordt, is vermoedelijk slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat laat de politie weten, omdat duidelijk is geworden dat Marc Jaskulski op de dag van zijn verdwijning via homodatingapp Grindr een afspraak had met iemand in het Roggebotsebos.

De politie zegt dat er mogelijk "iets is voorgevallen" tussen Jaskulski en degene met wie hij afsprak. "Maar er kunnen ook meer mensen bij betrokken zijn geweest." Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de vermissingszaak.

Jaskulski is op 15 april 2024 om 14.15 uur voor het laatst gezien aan de Langstraat in Dronten. Zijn telefoon heeft nog wel een signaal afgegeven aan een telefoonmast op de plek van de afspraak en acht minuten later iets verderop in het bos. Zijn fiets werd een paar maanden later in het water bij de Drontermeerdijk gevonden.

Misdrijf

De politie hield er eerder onder meer rekening mee dat Jaskulski door nierziekte onwel was geworden of dat hij een ongeval had gehad. Nu denkt de politie vooral aan een misdrijf. Er zijn meerdere keren tevergeefs zoekacties geweest naar Jaskulski, die als postbode werkte in Kampen en Zwolle.

De uitzending van Opsporing Verzocht was in het Engels ondertiteld. De politie hoopt zo ook mensen te bereiken die destijds daar verbleven en mogelijk iets hebben gezien of gehoord.