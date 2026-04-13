Wall Street buigt verlies om in winst door hoop op Irandeal

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York wisten de openingsverliezen maandag gedurende de dag om te buigen in winsten. De handel werd gesteund door president Donald Trump die zei dat Iran "heel graag" een deal wil sluiten. Daardoor verdween de vrees bij beleggers voor een langdurige oorlog in het Midden-Oosten naar de achtergrond.

Eerder op de dag zorgde het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend nog voor rode koersenborden.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,6 procent op 48.218,25 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 1 procent op 6886,24 punten en techbeurs Nasdaq herstelde 1,2 procent tot 23.183,74 punten.

De hoop op een snel einde aan de oorlog zorgde vorige week nog voor de beste week voor de Amerikaanse beursgraadmeters in 2026. De S&P 500 steeg vorige week 3,6 procent en de Dow won 3 procent. De Nasdaq klom 4,7 procent op weekbasis door de aankondiging van een staakt-het-vuren van twee weken tussen de VS en Iran.