De twee kinderen die sinds maandagochtend vermist werden uit Dalfsen in Overijssel zijn in de nacht van maandag op dinsdag in goede gezondheid aangetroffen in het Belgische Oudenaarde. Dat meldt de politie.

De kinderen waren rond 08.00 uur voor het laatst gezien bij het station in de Overijsselse plaats. De politie ging ervan uit dat de kinderen ontvoerd waren en zette een Amber Alert in.