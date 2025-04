Vermiste Warhol per ongeluk naar grofvuil gegaan, meldt Maashorst

MAASHORST (ANP) - Het is "het meest aannemelijk" dat de kunstwerken die de gemeente Maashorst kwijt is, met het grofvuil zijn meegegeven. Onder de vermiste stukken is een zeefdruk van kunstenaar Andy Warhol met een portret van prinses Beatrix. De gemeente liet er een onafhankelijk bureau onderzoek naar doen. De gemeente verwacht niet dat de kunstwerken ooit nog terugkomen en het college van burgemeester en wethouders betreurt dat.

Maashorst (Noord-Brabant) ontdekte eind vorig jaar dat er tientallen kunstwerken kwijt waren, na het samengaan van de gemeenten Uden en Landerd tot de gemeente Maashorst, en de daaropvolgende verbouwing van het gemeentehuis in Uden. De gemeente schakelde onderzoeksbureau BING in. Het bureau concludeert nu dat er geen beleid en procedures waren rond de verbouwing en dat niet snel genoeg werd gehandeld toen bleek dat de kunstwerken weg waren. Ook waren er geen richtlijnen voor registratie, opslag, conservering en beveiliging van de werken.