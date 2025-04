Duitse regering verwacht stagnatie economie dit jaar

BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse regering denkt niet dat de economie van het land dit jaar zal groeien door de onzekerheid over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een nieuwe raming van het ministerie van Economische Zaken wordt voor dit jaar nu op stagnatie gerekend. In januari was er nog een verwachting voor een plusje van 0,3 procent.

Daarmee zou 2025 opnieuw een zwak jaar worden voor de grootste economie van Europa, na de krimp in de voorgaande twee jaar. Door de importheffingen van Trump op buitenlandse goederen wordt de Duitse export geraakt. Het is al de tweede verlaging van de raming, want in oktober was er nog een voorspelling voor 1,1 procent groei voor dit jaar.

Volgend jaar zou er dan wel weer groei moeten zijn, geholpen door de grote Duitse investeringen in infrastructuur en defensie die de aankomende regering wil doen.