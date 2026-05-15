Vernieling bij drie woningen Stadskanaal, politie zoekt getuigen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:21
STADSKANAAL (ANP) - Voor zover bekend bij de politie zijn er donderdag in Stadskanaal bij drie woningen vernielingen aangericht, wordt vrijdag gemeld. Het gaat om huizen aan de Julianastraat en Oranjestraat die donderdagmiddag doelwit waren. Een woning aan de Koninginnelaan was dat 's avonds rond 22.30 uur. In alle gevallen werden een of meerdere ruiten ingegooid.
In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. Naast de vernielingen waren er oproepen op sociale media om de openbare orde te verstoren.
De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht voor de vernielingen. Ze heeft buurtonderzoek gedaan en praat met getuigen. Ook beelden die rondgaan van de vernielingen op sociale media worden bekeken. De politie roept mensen die getuigen waren op om zich te melden.
In de kindermishandelingszaak zijn donderdag twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden.
