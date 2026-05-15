Trump zegt bij Xi geen toezeggingen te hebben gedaan over Taiwan

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen te hebben gedaan over Taiwan. Hij kondigde aan snel te beslissen over een nieuwe wapendeal met het democratisch bestuurde eiland voor de Chinese kust.

Hoe de VS omgaan met Taiwan, gold als een van de hoofdonderwerpen tijdens het bezoek van Trump aan China. China zegt Taiwan te beschouwen als de belangrijkste kwestie in de relatie met de VS en waarschuwt dat er een conflict over kan ontstaan.

Trump zegt Taiwan uitgebreid te hebben besproken met leider Xi Jinping. Die zou hem ook hebben gevraagd of de VS het eiland gaan verdedigen als een conflict uitbreekt. "Er is maar één persoon die dat weet, weet je, dat ben ik, ik ben de enige persoon", zei Trump.

China ziet Taiwan als eigen grondgebied en zit niet te wachten op Amerikaanse steun voor het eiland. "Ik heb geen toezegging gedaan in welke richting dan ook", aldus de president tijdens de vlucht naar huis.