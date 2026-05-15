ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump zegt bij Xi geen toezeggingen te hebben gedaan over Taiwan

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:20
anp150526086 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen te hebben gedaan over Taiwan. Hij kondigde aan snel te beslissen over een nieuwe wapendeal met het democratisch bestuurde eiland voor de Chinese kust.
Hoe de VS omgaan met Taiwan, gold als een van de hoofdonderwerpen tijdens het bezoek van Trump aan China. China zegt Taiwan te beschouwen als de belangrijkste kwestie in de relatie met de VS en waarschuwt dat er een conflict over kan ontstaan.
Trump zegt Taiwan uitgebreid te hebben besproken met leider Xi Jinping. Die zou hem ook hebben gevraagd of de VS het eiland gaan verdedigen als een conflict uitbreekt. "Er is maar één persoon die dat weet, weet je, dat ben ik, ik ben de enige persoon", zei Trump.
China ziet Taiwan als eigen grondgebied en zit niet te wachten op Amerikaanse steun voor het eiland. "Ik heb geen toezegging gedaan in welke richting dan ook", aldus de president tijdens de vlucht naar huis.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

generated-image (2)

New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading