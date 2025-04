Veroordeelde kardinaal ziet af van deelname aan conclaaf

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Een Italiaanse kardinaal die is veroordeeld voor fraude en verduistering zal niet meestemmen als zijn collega's een nieuwe paus kiezen. Kardinaal Angelo Becciu laat in een verklaring weten dat hij niet mee zal doen aan het conclaaf. Internationale media schreven eerder nog dat Becciu zijn best deed om de andere kardinalen ervan te overtuigen dat hij wel het recht had om mee te doen.

De 76-jarige Italiaan kreeg eind 2023 een celstraf van 5,5 jaar opgelegd door een rechtbank van het Vaticaan. Hij was de hoogste geestelijke van de Rooms-Katholieke Kerk die ooit terechtstond voor dat hof. Becciu ontkent de aanklachten en is nog op vrije voeten, omdat hij in beroep is gegaan.

Paus Franciscus besloot vanwege de beschuldigingen in 2020 al om Becciu zijn rechten als kardinaal te ontnemen, maar hij behield die titel wel. Daardoor was er onenigheid ontstaan over of Becciu het recht had om mee te doen aan het conclaaf, dat op 7 mei begint.