Gevolgen stroomstoring voor Nederlanders lijken beperkt

DEN HAAG (ANP) - De gevolgen van de grootschalige stroomstoring in Spanje en Portugal lijken voor zover bekend mee te vallen voor Nederlandse vakantiegangers, zeggen alarmcentrale Eurocross en reisbrancheorganisatie ANVR. Bij Eurocross kwamen sinds de stroom maandag uitviel vijf meldingen binnen. Volgens een woordvoerster ging het vooral om mensen die hun vlucht naar huis hadden gemist en daardoor langer op hun vakantiebestemming moesten blijven.

Volgens de ANVR leidde de stroomstoring niet tot chaotische taferelen onder de Nederlandse vakantiegangers. "Het verliep allemaal vrij soepel, behalve dat mensen niet goed wisten wat ze moesten doen", zegt een woordvoerster. "Sommige vluchten zijn geannuleerd of waren vertraagd. Maar ik heb geen verhalen gehoord over paniek of dat er iets niet goed is gegaan."

In Spanje en Portugal verblijven volgens de ANVR momenteel naar schatting tienduizenden Nederlandse vakantiegangers. De landen zijn drukbezocht tijdens de meivakantie.