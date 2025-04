Amazon lanceert eerste satellieten voor telecomnetwerk Kuiper

CAPE CANAVERAL (ANP) - Techbedrijf Amazon is begonnen met het bouwen van een eigen satellietennetwerk. De eerste 27 volwaardige satellieten zijn in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) samen in een baan rond de aarde gebracht. Project Kuiper, zoals het systeem heet, moet een concurrent worden van Starlink van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Een draagraket heeft de satellieten naar een hoogte van 450 kilometer boven de aarde gebracht. Daar zijn ze samen losgelaten. Ze draaien nu in een 'treintje' rond de aarde. Volgens Amazon en de vluchtleiding is er inmiddels contact gelegd met alle 27 satellieten en werken ze goed. In oktober 2023 waren twee prototypes gelanceerd om de technologie te testen.

De lancering van de missie Kuiper 1 werd uitgevoerd door United Launch Alliance, een samenwerkingsverband van Boeing en Lockheed Martin. Zij moeten in de komende jaren nog zeker zeven lanceringen uitvoeringen, met enkele tientallen satellieten per keer. Daarnaast heeft Amazon-baas Jeff Bezos tientallen missies besteld bij zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin, bij SpaceX en bij het Europese Arianespace.

Gerard Kuiper

Met de satellieten wil Amazon snel internet kunnen aanbieden. Dat kan pas als er honderden satellieten in een baan om de aarde zijn gebracht. Uiteindelijk moeten het er meer dan 3000 worden. Starlink heeft al meer dan 7000 satellieten in de ruimte.

De naam Project Kuiper verwijst naar de Kuipergordel. Dat is een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren negentig worden aangetoond.