Veroordelingen in Frankrijk na bewaren van bewijs door moeder

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:04

PARIJS (ANP/AFP) - Een Franse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld voor een groepsverkrachting in 2020. De moeder van het slachtoffer had bewijsmateriaal een jaar bewaard in een plastic zak, omdat haar dochter aanvankelijk niet met de politie wilde praten.
Dochter Milly was op 18-jarige leeftijd door meerdere personen geslagen en verkracht. Ze verklaarde dat andere mannen lachend toekeken en ze uiteindelijk het bewustzijn verloor.
Haar moeder besloot naderhand dna-materiaal te bewaren en liet een arts een medisch rapport opstellen. "Ik pakte Milly's kleren, die onder de vlekken zaten, stopte ze in een plastic zak en verstopte ze in de kast in de gang", zei ze eerder tegen de krant Le Monde.
Het jaar na de verkrachting deed Milly alsnog aangifte en vonden onderzoekers genetisch materiaal op de kleren. Twee mannen, die 15 jaar waren op het moment van het misbruik, hebben nu 10 jaar cel opgelegd gekregen. Een medeplichtige kreeg 6 jaar cel.
