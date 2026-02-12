Zweden doet met straaljagers mee aan Arctic Sentry

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Zweden gaat met straaljagers meedoen aan de Noordpoolmissie Arctic Sentry van de NAVO. Met die toestellen worden patrouilles uitgevoerd.

"Zweden zal aanvankelijk bijdragen aan Arctic Sentry met JAS 39 Gripen-vliegtuigen in het gebied rond IJsland en Groenland", zei premier Ulf Kristersson in een verklaring. Hij noemde de regio cruciaal voor Europa en de transatlantische samenwerking.

Het bondgenootschap kondigde woensdag de start aan van de nieuwe missie. Die moet zorgen dat het strategisch belangrijke Noordpoolgebied beter wordt beschermd.

De missie is ook bedoeld om tegemoet te komen aan wensen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die stuurde eerder aan op inlijving van Groenland door de VS met het argument dat die stap noodzakelijk is voor de Amerikaanse nationale veiligheid.