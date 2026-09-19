In Limburg betalen huishoudens met zonnepanelen straks gemiddeld €306 per jaar meer door het einde van de salderingsregeling. In Noord-Holland is de gemiddelde impact met circa €230 per jaar het laagst. Dat verschil komt uit een analyse van 30.000 klanten door energieleverancier Pure Energie, zo meldde het ANP via Solar365.

Niet iedereen verliest evenveel

Bij de grootste groep onderzochte huishoudens stijgen de energiekosten vanaf 2027 met €120 tot €360 per jaar. Voor een kleinere groep bedraagt de stijging meer dan €1.000. Het verschil zit niet alleen in de regio: ook het aantal panelen en de manier waarop je je stroom gebruikt spelen een rol.

Dezelfde regeling verdwijnt, maar de rekening verschilt per postcode.

Waarom Limburg meer betaalt dan Noord-Holland

De regionale verschillen hangen waarschijnlijk samen met het type woningen. In stedelijk gebied zijn huizen kleiner en minder vaak voorzien van zonnepanelen dan in landelijk gebied. Meer dakoppervlak betekent meer panelen, meer teruglevering aan het net, en daarmee een grotere klap zodra salderen wegvalt. In Overijssel ligt het gemiddelde met €297 per jaar net onder Limburg.

Een provincie als Noord-Holland heeft relatief veel stedelijk gebied. Kleinere daken, minder panelen, minder impact. In Limburg en Overijssel is het omgekeerd.

Herken je eigen profiel

De impact hangt af van drie dingen: het aantal panelen op je dak, hoeveel stroom je direct zelf verbruikt, en de provincie waar je woont. Grofweg tekenen zich drie profielen af:

Veel panelen, weinig zelfverbruik (overdag niet thuis, geen warmtepomp): de grootste impact, bij een kleinere groep tot boven de €1.000 per jaar.

Gemiddeld aantal panelen, gemiddeld zelfverbruik: €120 tot €360 extra per jaar.

Weinig panelen of hoog zelfverbruik (warmtepomp, laadpaal, thuisbatterij): de kleinste impact.

De eerste groep profiteert het meest van het verschuiven van stroomverbruik naar de uren dat de zon schijnt. Hoe het rendement van zonnepanelen er vanaf 2027 precies uitziet, beschreven we eerder in Saldering stopt op 1 januari: zo verschuift het rendement van uw zonnepanelen

De rekening voor de overheid

De afschaffing van de salderingsregeling zorgt ook voor politieke spanning. SP-Kamerlid Jimmy Dijk forceerde recent een plenair Kamerdebat over de hogere energielasten voor huurders, sportclubs en buurthuizen. Sportclubs betalen volgens Dijk gemiddeld €6.500 per jaar meer aan energielasten. Volgens Solar & Storage Magazine levert de afschaffing het kabinet volgend jaar 800 miljoen euro op.

Wat je nu kunt doen

Pure Energie ontwikkelde de tool Eerste Hulp Bij Einde Salderen, waarmee je op basis van je eigen verbruik kunt berekenen wat de salderingsstop voor jouw situatie betekent. De tool is ook beschikbaar voor niet-klanten. Hoe de salderingsstop samenhangt met andere financiële veranderingen in 2027, beschreven we in Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

Of jij straks €230 of €306 of meer dan €1.000 extra kwijt bent, hangt af van je dak, je gedrag en je provincie. Drie factoren, dezelfde deadline: 1 januari 2027.