Verstoring treindienst rond Schiphol duurt tot ongeveer 13.45 uur

AMSTERDAM (ANP) - De verwachting is nu dat er nog tot ongeveer 13.45 uur een verstoring is in het treinverkeer rond Schiphol, in plaats van tot 11.45 uur, is te zien in de NS-reisplanner. Door een storing rijden er woensdag fors minder treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en dit heeft ook impact op trajecten rond de luchthaven.

De oorzaak van de storing is een kapot verbindingselement in het spoor bij Schiphol en dit wordt "zo snel mogelijk" vervangen. Een woordvoerder van ProRail meldde eerder dat er geen sprake is van sabotage en er geen verband is met de storing van dinsdag bij de luchthaven. De oorzaak van die storing was brand in kabels langs het spoor. De politie houdt daarbij rekening met een misdrijf en onderzoekt of er een relatie is met de NAVO-top.

Ook de problemen op het spoor bij Gouda gaan naar verwachting langer duren, naar verwachting tot 12.45 uur. Door een kapotte bovenleiding tussen Gouda Goverwelle en Woerden rijden er sinds dinsdagmiddag veel minder treinen.