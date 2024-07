Vertrekkers naar kabinet maken ruimte voor 14 nieuwe Kamerleden

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer treden donderdag veertien nieuwe leden aan die hun partijgenoten vervangen die dinsdag zijn toegetreden tot het kabinet van Dick Schoof. De vier PVV'ers, vier VVD'ers, vier NSC-leden en twee van de BBB worden officieel geïnstalleerd door Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Ze moeten daarvoor de eed of belofte afleggen. Met hun toetreding zijn de 150 blauwe zetels weer gevuld en kunnen ze na het debat over de regeringsverklaring meteen meestemmen over ingediende moties.

De dinsdag afgetreden kabinetsleden Christianne van der Wal, Eric van der Burg en Aukje de Vries van de VVD zitten nu ook volledig in het parlement. Zij hadden de afgelopen maanden twee taken, omdat ze ook nog deel uitmaakten van het demissionaire kabinet.

Voor de PVV lukt de vervanging maar net, omdat er 45 mensen op de verkiezingslijst zijn gezet en de rechts-nationalistisch partij van Geert Wilders in november 37 zetels behaalde.

PVV

Namens de PVV komen Chris Faddegon, Nico Uppelschoten, Folkert Thiadens en Robert Rep in het parlement. Zij komen in de plaats van Fleur Agema, Marjolein Faber, Barry Madlener en Vicky Maeijer. Faddegon is fractievertegenwoordiger in de gemeente Den Haag. Uppelschoten is met zijn 80 jaar de oudste nieuwkomer ooit in de Tweede Kamer. Hij stopt als lid van Provinciale Staten in Drenthe. Thiadens is directeur bij de PVV en Rep is actief in de gemeente Westerwolde en in de Staten van Groningen.

Ook de VVD-fractie verwelkomt vier nieuwe leden die Ruben Brekelmans, Sophie Hermans, Eelco Heinen en Mariëlle Paul vervangen. Jacqueline van den Hil was de vorige periode al Kamerlid en dat geldt ook voor Harry Bevers. Martijn Buijsse en Rosemarijn Dral, beide wethouders, komen voor het eerst in het parlement.

NSC

De fractie van NSC wordt versterkt met drie vrouwen en een man. Het gaat om Natascha Wingelaar, wethouder in Stein, Ilse Saris, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Avedan in Twente, Annemarie Heite, communicatiemanager bij Nationaal Coördinator Groningen, en Diederik Boomsma, docent en voorheen CDA-gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze komen in de plaats van Judith Uitermark, Eddy van Hijum, Folkert Idsinga en Caspar Veldkamp.

Bij BBB worden Mona Keijzer en Gijs Tuinman vervangen door Marieke Wijen-Nass, adjunct officier van justitie bij het OM in Limburg, en Mariska Rikkers-Oosterkamp, ondernemer en eerder wethouder in Weststellingwerf. Oud-parlementariër Nicky Pouw-Verweij keert nu niet terug in de Kamer. Zij stond hoger op de lijst, maar is nu als arts druk met een opleiding in ouderengeneeskunde, meldt BBB. Ze is wel adviseur van de fractie. Pouw begon bij FVD en liep via JA21 over naar BBB.