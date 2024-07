NYT: Biden uit zorgen over verkiezingscampagne

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegenover een belangrijke bondgenoot zijn zorgen geuit over zijn verkiezingscampagne, meldt The New York Times. Biden zou hebben gezegd dat hij zijn kandidatuur mogelijk niet kan redden als hij de kiezers de komende dagen niet ervan kan overtuigen dat hij de juiste persoon is. De twijfels over Biden zijn toegenomen na het moeizame debat met Donald Trump van vorige week.

Het Witte Huis heeft de inhoud van de berichtgeving kort na de publicatie ervan ontkend. "Deze bewering is absoluut niet waar", aldus een woordvoerder. De Amerikaanse krant spreekt van de "eerste indicatie" in het openbaar dat Biden serieus twijfelt over of hij nog kan terugkomen na het debat vorige week.

Een politiek verslaggever van The New York Times heeft gesproken met de bondgenoot, die anoniem wil blijven. "Hij weet dat als hij nog twee van dit soort voorvallen heeft, dat we ons in een andere positie bevinden" tegen het einde van het weekend, aldus de bron. Die benadrukte in gesprek met de krant dat Biden nog steeds "diep verwikkeld is in de strijd voor zijn herverkiezing" in november.