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Vervangend flydubai-toestel aangekomen in Tel Aviv na incident

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP) - Het toestel van flydubai met daarin de inzittenden van het vliegtuig waarin eerder op de dag een gevecht was uitgebroken in de cockpit, is volgens internationale media geland in Tel Aviv. De vlucht zou zijn geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen.
Op beelden bij de BBC is te zien hoe in de ontvangsthal Israëlische militairen klaarstaan om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven staan ambulances klaar.
Op een flydubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv brak woensdag een gevecht uit in de cockpit tussen de twee piloten. Een van hen zou de ander hebben neergestoken, volgens Israël in een poging het toestel te doen neerstorten. Dat kon worden verhinderd, waarna een meereizende pilotenploeg het toestel een noodlanding liet maken in het Saudische Tabuk. De aanvaller kon worden gearresteerd en wordt ondervraagd, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eerder op woensdag.
Eerder werd gemeld dat Saudi-Arabië een Israëlisch voorstel om repatriëringsvluchten te sturen, zou hebben afgewezen.
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