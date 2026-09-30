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Moskou: EU hindert vrede met fabrieken die militair doelwit zijn

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - Wapenfabrieken die in Europese landen wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ze stelde dat de bewering dat Rusland geen vrede wil ongefundeerd is. Het is juist de EU die probeert met massale wapenleveranties een vredesregeling te voorkomen of te vertragen, aldus woordvoerder Maria Zacharova.
Ze beklemtoonde dat Rusland in Europese wapenfabrieken een militair doelwit kan zien. Zo zou Polen bereid zijn een fabriek te herbergen waar voor Oekraïne bestemde raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden geproduceerd.
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