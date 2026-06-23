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Verzekeraar Allianz schat dat 1150 schepen vastzitten in de Golf

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 1:54
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MÜNCHEN (ANP) - De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst die een einde moet maken aan het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De schepen vertegenwoordigen volgens Allianz een waarde van ongeveer 125 miljard dollar.
Iran kondigde in het weekend opnieuw een afsluiting van de Straat van Hormuz aan, nadat Israël weer aanvallen had uitgevoerd in Libanon, naar eigen zeggen om de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging uit te schakelen.
Allianz stelt dat maritieme autoriteiten en rederijen nog steeds niet kunnen inschatten welke bedreigingen schepen en hun bemanningen boven het hoofd hangen. "Zolang dat het geval is, zullen schepen niet uitvaren", zei een expert scheepvaartverzekeringen bij het bedrijf.
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