Verzet uit oppositie tegen geheimhouden ambtsbericht over Syrië

DEN HAAG (ANP) - Binnen de oppositie is verzet tegen het besluit om het ambtsbericht over Syrië niet openbaar te maken. Dat rapport over de veiligheidssituatie wordt eind mei verwacht en is belangrijk, omdat op basis hiervan asielminister Marjolein Faber (PVV) besluit of het land veilig genoeg is om gevluchte Syriërs terug te sturen. Na de val van het regime van president Bashar al-Assad eind vorig jaar zijn de omstandigheden in het land verbeterd. In het land woedde jarenlang een burgeroorlog.

Buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) heeft in een Kamerbrief gemeld dat ambtsberichten in beginsel niet meer actief gepubliceerd worden. Dat was al een voornemen van PVV, VVD, NSC en BBB toen zij een kabinet vormden. Begin april besloten Veldkamp en Faber dit in te voeren. Tweede Kamerlid Kati Piri van GroenLinks-PvdA diende dinsdag een motie in om het ambtsbericht over Syrië toch te openbaren, omdat de inhoud gevolgen kan hebben voor tienduizenden Syrische vluchtelingen in Nederland.