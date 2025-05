NSC wil dat Nederland 3,5 procent van bbp aan defensie uitgeeft

DEN HAAG (ANP) - NSC wil dat Nederland 3,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uitgeeft. Dat bevestigt Kamerlid Olger van Dijk na berichtgeving door SBS-programma Nieuws van de Dag. Naar nog eens 1,5 procent voor ondersteunende uitgaven aan bijvoorbeeld infrastructuur wil Van Dijk "goed kijken".

Premier Dick Schoof zei onlangs dat NAVO-chef Mark Rutte de hogere norm voor defensie-uitgaven in 2032 van kracht wil laten worden. Naar dit bedrag wil Van Dijk vooralsnog "in lineaire stapjes" toewerken, wat zou neerkomen op ongeveer 0,2 procentpunt per jaar. Met dat tempo zou er grofweg 2 miljard euro per jaar extra naar defensie moeten.