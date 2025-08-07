Vicepresident Europese Commissie: situatie Gaza lijkt op genocide

BRUSSEL (ANP) - De situatie in Gaza heeft heel veel kenmerken van een genocide, heeft de vicepresident van de Europese Commissie gezegd tegen Politico. "Als het geen genocide is, lijkt het heel erg op de definitie die wordt gebruikt om de betekenis daarvan uit te drukken", aldus de Spaanse Teresa Ribera tegenover Politico.

"We zien dat een specifieke populatie doelwit wordt, wordt gedood en is gedoemd tot een hongerdood", aldus Ribera. "Een specifieke populatie wordt ingesloten, zonder huizen (wordt vernietigd), geen voedsel, water of geneesmiddelen (de toegang ontzegd) en doelwit van bombardementen en beschietingen, zelfs als ze humanitaire hulp proberen te krijgen. Gespeend van iedere menselijkheid, en een getuige wordt niet toegelaten."

Het lukt in Brussel nauwelijks om een gezamenlijk standpunt in te nemen over Gaza. Wat Ribera betreft wordt de druk op Israël opgevoerd. EU-landen die daartegen zijn kunnen zich volgens haar onthouden van stemming en daar ook transparant over zijn.