Vier goudzoekers gered uit grot in Laos

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 10:45
VIENTIANE (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben in Laos vier goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels was overstroomd. Vrijdag werd ook al iemand gered, waardoor in totaal nu vijf mensen uit de grot zijn gehaald. Twee personen worden nog vermist.
Een van de reddingswerkers zei zaterdagochtend nog tegen persbureau dpa dat het onzeker was wanneer een nieuwe reddingspoging kon worden gedaan, omdat het zeer risicovol zou zijn. De vier mannen die vastzaten, moesten door een volledig ondergelopen gang van 20 meter, terwijl geen van hen duikervaring had.
De grot overstroomde door plotselinge zware regenval. Andere goudzoekers wisten nog net te ontkomen en waarschuwden de hulpdiensten.
Met de laatste twee vermisten in de grot is nog geen contact geweest. Reddingswerkers hebben weinig hoop dat zij nog in leven zijn.
