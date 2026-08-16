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Vier renaissancekunstwerken gestolen uit Italiaans museum

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 15:40
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MESSINA (ANP/AFP/RTR) - Vier renaissancekunstwerken "van buitengewone waarde" zijn gestolen uit een museum op Sicilië. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Cultuur. Het gaat om vier werken van kunstenaar Antonello da Messina.
De diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. De kunstwerken stonden in een museum in de geboorteplaats van de schilder, Messina. De burgemeester van de stad noemt de diefstal "zeer verwerpelijk" en nog "extra pijnlijk" dat deze plaatsvond tijdens traditionele feesten ter ere van de heilige maagd Maria. Drie van de vier werken hadden Messina nog nooit verlaten.
Kunstdiefstal komt vaak voor in Italië. Twee dagen geleden maakte de Italiaanse politie bekend dat er drie schilderijen zijn teruggevonden met een waarde van meer dan 9 miljoen euro. Deze schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse waren in maart gestolen uit een museum in de buurt van het noordelijke Parma.
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