Vier slachtoffers steekpartij bij Dam Amsterdam nog in ziekenhuis

AMSTERDAM (ANP) - Vier slachtoffers van de steekpartij bij de Dam in Amsterdam liggen nog in het ziekenhuis. De recherche werkt maandag nog hard aan het onderzoek, zegt een woordvoerster van de politie.

Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond. De vier slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man uit de Verenigde Staten, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Een 26-jarige man uit Polen heeft het ziekenhuis vorige week verlaten.

De verdachte is een 30-jarige man uit de regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of het voorarrest van de man met veertien dagen wordt verlengd. Het motief van de verdachte is volgens de politiewoordvoerster nog onderwerp van onderzoek.