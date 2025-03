GroenLinks-PvdA wil eenmalige compensatie voor gedupeerden UWV

DEN HAAG (ANP) - Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die zijn gedupeerd door het UWV moeten de mogelijkheid krijgen tot een snelle afhandeling van hun zaak door een eenmalige belastingvrije schadevergoeding van 5000 euro. Dat stelt Mariëtte Patijn van GroenLinks-PvdA voor.

"Door mensen deze optie te bieden, worden ze erkend in hun leed, hebben ze in een keer duidelijkheid en komen zij niet in een volgend hoofdstuk van financiële onzekerheid terecht", aldus Patijn. Bovendien bespaart dit het UWV volgens haar veel werk, omdat het minder dossiers hoeft te herbeoordelen. Mensen die meer geld zijn misgelopen moeten de mogelijkheid hebben voor een bruto schadevergoeding op maat, aldus Patijn.

De uitkeringsinstantie UWV gaat circa 43.000 dossiers uit de periode 2020-2024 handmatig controleren op mogelijke fouten, meldde minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) vorige week. Het is nog onbekend met hoeveel uitkeringen fouten zijn gemaakt.