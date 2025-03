Vierde verdachte kunstroof Assen negentig dagen langer vast

ASSEN (ANP) - De vierde verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen blijft negentig dagen langer vastzitten, maakt het Openbaar Ministerie bekend. Het gaat om de 26-jarige man uit Heerhugowaard die in februari als vierde werd aangehouden in Obdam (Noord-Holland).

Bij de kunstroof eind januari werden een historische gouden helm en drie gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De vier verdachten van de roof mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De eerste zitting in de zaak is op 9 mei in Assen.