Meghan blijft arrogant en onsympathiek, zelfs in haar eigen Netflixshow

Meghan Markle - pardon Sussex - speelt in haar Netflixshow de sympathieke huisvrouw. Ze maakt ontbijt voor haar kinderen, babbelt met vriendinnen en doet alsof ze heel gewoon is gebleven. Maar het zorgvuldig gecultiveerde sprookje valt in de tweede aflevering al uit elkaar.

Ze wijst een vriendin, een van haar best friends forever, terecht als zij haar Markle durft te noemen, in plaats van Sussex. "De mensen zouden toch niet geloven dat Meghan Markle bij Jack in de Box heeft gegeten”, aldus Mindy Kaling. De actrice, bekend van The Office US, wordt daarna streng toegesproken. "Zo grappig dat jij steeds maar Meghan Markle blijft zeggen, je weet dat ik nu een Sussex ben?” Kaling voelt zich erg ongemakkelijk na de correctie van Meghan. Het was ook duidelijk niet met een knipoog bedoeld. En het ergste is nog wel dat Meghan niks van het Britse koningshuis moet hebben.

De docuserie With Love, Meghan ligt al langer onder vuur, onder meer omdat de show niet eens in haar eigen huis is opgenomen. Er is een villa gehuurd en alles wat zich daarin afspeelt, is zorgvuldig in scène gezet.

Bron: De Telegraaf