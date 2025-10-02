ECONOMIE
Vijf activisten Nederlandse delegatie varen nog richting Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 7:19
anp021025060 1
GAZA-STAD (ANP) - Vijf activisten van de Nederlandse delegatie die meevaren met de hulpvloot naar Gaza zijn nog op zee, meldt een woordvoerder. Het gaat om drie mensen met de Nederlandse nationaliteit en twee met een Nederlandse verblijfsvergunning, verdeeld over verschillende boten. Woensdagavond werden vermoedelijk al vier mensen van de Nederlandse delegatie op verschillende boten van de Global Sumud Flotilla door Israël meegenomen. Donderdagochtend vroeg is ook de Nederlandse boot Mohammad Bhar onderschept door Israël.
De woordvoerder weet van drie mensen zeker dat zij woensdagavond zijn meegenomen, van een vierde blijft het onduidelijk. "We hebben sinds middernacht niks meer gehoord", aldus de woordvoerder. Het laatste beeld dat zij heeft waarop iemand van de Nederlandse delegatie zit, is dat de bemanning met de handen omhoog op het dek zit.
Op de Mohammad Bhar zaten zes mensen met de Nederlandse nationaliteit en een met de Franse. Zij zijn aangehouden door Israël.
