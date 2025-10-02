Israël doet tweede reeks onderscheppingen boten Gaza-vloot

GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische marine heeft opnieuw in internationale wateren boten van de hulpvloot voor Gaza onderschept en de opvarenden gearresteerd. Dat meldt de organisatie van de Global Sumud Flotilla op sociale media. Het gaat vooralsnog om zes boten, blijkt uit de datatracker van de vloot.

Een van de in het afgelopen uur onderschepte vaartuigen is de Nederlandse boot Mohammad Bhar, met zes Nederlanders aan boord.

Eerder in de nacht van woensdag op donderdag onderschepten de Israëliërs al dertien boten van de 44 boten tellende flottielje, eveneens in internationale wateren. Op sociale media benadrukte de voormalige Britse diplomaat Craig Murray dat Israëls acties tegen de activisten in strijd zijn met het internationaal recht.

De actievoerders proberen de zeeblokkade van Israël te doorbreken om hulpgoederen te leveren aan de door Israël belegerde Palestijnen in de Gazastrook. Israël staat dat niet toe.