Consumentenbond: 'AI-overzicht' Google niet per se betrouwbaar

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 7:43
bijgewerkt om donderdag, 02 oktober 2025 om 7:45
 Wie een zoekopdracht intikt in Google, krijgt sinds kort vaak een zogenaamd 'AI-overzicht' gepresenteerd. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat deze kant-en-klare antwoorden geregeld rammelen.
De bond stelde Google honderd complexe vragen over consumentenrecht, gezondheid, voeding en duurzaamheid. Bij zeventig vragen gaf de zoekmachine een AI-antwoord. Twintig daarvan waren te commercieel, te stellig, te ongenuanceerd of achterhaald, aldus de bond. Google gaf bijvoorbeeld advies over het boeken van een duurzame cruise, terwijl cruises heel vervuilend zijn. En Google kwam met een stappenplan voor skypen met Amerika, terwijl Skype al een paar maanden uit de lucht is.
Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond vindt dit een "kwalijke" situatie, "zeker als de antwoorden niet kloppen". De bond wil dat Google gebruikers de mogelijkheid geeft deze AI-optie uit te zetten.
