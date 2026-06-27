Vijf personen betrokken bij auto-ongeluk bij Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn zaterdag twee auto's op elkaar gebotst. Bij het ongeval zijn vijf personen betrokken. Meerdere ambulances en traumahelikopters zijn opgeroepen, meldt de veiligheidsregio.

Hoe de vijf eraan toe zijn, is niet bekend. Wel zit één persoon nog bekneld, aldus de veiligheidsregio. Die is met twee blusvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig ter plaatse.

Door het ongeval is een van de twee auto's in een droge sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde op de Knapzakweg bij Terneuzen.