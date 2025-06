Vijftien agenten gewond bij raciaal geweld Noord-Ierland

BALLYMENA (ANP) - Bij de rellen in de Noord-Ierse stad Ballymena zijn vijftien politiemensen gewond geraakt, meldt de politie. Sommigen moesten behandeld worden in het ziekenhuis. Ook werden huizen en winkels in brand gestoken of vernield en zijn politievoertuigen beschadigd. Er is één aanhouding verricht. De politie gaat uit van "raciaal gemotiveerde haatmisdrijven".

De onrust brak uit na een aanvankelijk vreedzaam verlopen wake. Die werd gehouden naar aanleiding van seksueel misbruik van een tienermeisje waarvoor twee tieners worden vervolgd. Volgens de politie scheidde "een aantal gemaskerde lieden" zich daarvan af om vervolgens barricades op te werpen.

Vier huizen raakten beschadigd door brandstichting, waarbij ook drie mensen in veiligheid gebracht moesten worden. Bij bedrijven werden ramen en deuren vernield. Agenten werden bekogeld met stenen, brandbommen en vuurwerk.

'Langlopende frustraties'

Welke rol ras precies speelt in het geweld, meldt de politie niet. Parlementariër Jim Allister van de rechtse partij Traditional Unionist Voice zegt in een bericht op de partijwebsite dat de onvrede gezien moet worden in het licht van "langlopende frustraties" die te maken hebben met de "onbeteugelde immigratie", vooral van Roma.

Volgens de BBC spraken de twee minderjarige verdachten in de zaak die aanleiding was voor de wake in de rechtbank via een tolk in het Roemeens. Hun advocaat zegt dat ze schuld ontkennen.