Handelsoverleg VS en China in Londen verloopt goed, zegt minister

LONDEN (ANP/RTR) - De gesprekken tussen de Verenigde Staten en China verlopen goed, heeft de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick dinsdag gezegd. Beide landen zijn bijeengekomen in Londen om te onderhandelen over een handelsovereenkomst. De gesprekken begonnen maandag en Lutnick verwacht dat deze ook dinsdag nog de hele dag doorgaan.

Bij de onderhandelingen zijn behalve Lutnick ook de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer aanwezig. De Chinese delegatie wordt aangevoerd door vicepremier He Lifeng.

Washington beschuldigde Beijing er eerder van de export van zeldzame aardmetalen te blokkeren. Dat zijn belangrijke grondstoffen voor onder meer defensiematerieel, computers en telefoons. Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zei maandag al dat de VS bereid waren de exportcontroles op sommige halfgeleiders op te heffen. In ruil daarvoor willen de VS snellere levering van onder meer zeldzame aardmetalen door China.