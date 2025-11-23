Vijftig ontvoerde scholieren in Nigeria afgelopen dagen ontsnapt

ABUJA (ANP/AFP) - Van de meer dan driehonderd scholieren van een katholieke school in Nigeria die vrijdag zijn ontvoerd, zijn er vijftig ontsnapt, meldt een christelijke organisatie (CAN) in het land. Zij zijn weer herenigd met hun ouders. In totaal werden 303 leerlingen en twaalf leraren van de school meegenomen, waarmee het een van de grootste ontvoeringen in Nigeria is.

De scholieren zouden tussen vrijdag en zondag zijn ontsnapt. De voorzitter van CAN is opgelucht, maar roept op "te blijven bidden voor de redding en veilige terugkeer van de overige slachtoffers".

Het was de derde ontvoering in een week. Maandag was een middelbare school het doelwit en woensdag een kerk. Daarbij werden 25 schoolmeisjes en 38 gelovigen meegenomen. Ontvoeringen komen vaker voor in het land. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld te eisen.

Paus Leo XIV riep zondag op tot de vrijlating van de gijzelaars en uitte zijn "diepe verdriet".