Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

Economie
door Gerard Driehuis
zondag, 23 november 2025 om 16:09
generated-image (63)
Zelfs de Nederlandse AEX is overgewaardeerd: de bedrijven in de index zijn 18 keer hun winst waard. Dat is - leert de geschiedenis - teveel. En Amerikaanse techaandelen maken het veel bonter. De aandelen Tesla zijn meer dan 300 keer de winst van Tesla waard.
Het idee dat de beurs zal instorten is allang geen doemdenkerij meer—experts en financiële instellingen waarschuwen al maanden voor de risico’s van overgewaardeerde tech-aandelen, onzichtbare kredietrisico’s en geopolitieke spanningen. Maar wat doe je als het echt misgaat?
De geschiedenis leert ons dat paniek zelden loont. “De beste bescherming tegen een crash is een breed gespreide portefeuille,” aldus Martin Utschneider, kapitalmarkt-analist bij RoboMarkets. Zijn advies: verdeel je geld over verschillende categorieën, houd altijd een cashbuffer aan en combineer aandelen met obligaties, vastgoed en misschien een beetje goud. Wie alles op één kaart zet, vergroot het risico juist.
Strategieën bij een beurscrash
  • Blijf rustig en handel niet uit emotie. Verkopen op het dieptepunt betekent meestal verlies, terwijl herstel vaak volgt binnen 12 tot 18 maanden.
  • Spreiding blijft cruciaal: combineer aandelen, obligaties, vastgoed, goud en spaargeld. Zo demp je de klap wanneer één categorie hard onderuit gaat.
  • Defensieve sectoren en ETF’s bieden extra bescherming; denk aan nutsbedrijven, gezondheidszorg of staatsobligaties.
De tabel hieronder laat zien hoe gangbare beleggingsvormen zich gedragen in crisistijd:
Scherm­afbeelding 2025-11-23 om 14.15.25
Bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat geen enkele categorie risicovrij is, maar spaargeld en hoogwaardige obligaties bieden relatieve zekerheid. Tegelijk kan een beperkte allocatie naar aandelen of goud juist kansen bieden zodra het herstel inzet.
Volgens experts zoals Schroders loont geduld: “Wie de tien beste beursdagen mist, mist onevenredig veel rendement.” Je laten afleiden door tumult in de media is zelden effectief—rust en discipline zijn de sleutel.
Wanneer de beurs ineenstort, bepaalt vooral jouw voorbereiding en houding het uiteindelijke resultaat. Rust, spreiding en een langetermijnblik zijn daarbij essentieel.

