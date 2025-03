Vindicat schorst leden tijdelijk wegens gedrag tijdens skireis

GRONINGEN (ANP) - Studentenvereniging Vindicat heeft tientallen leden voor 72 uur geschorst in verband met een uit de hand gelopen skireis naar Frankrijk. Volgens een woordvoerder wordt onderzocht wie zich hoe heeft misdragen. De studenten namen op eigen initiatief deel aan een trip van Sunweb. Hoewel Vindicat daar niets mee te maken heeft, neemt ze de kwestie hoog op.

"We voelen dat we er verantwoordelijk voor worden gehouden en verwachten dat leden zich ook buiten de vereniging houden aan de normen." Er gaan nu echter "zoveel verhalen" rond dat er op dit moment geen definitieve schorsing kan worden opgelegd. Daarvoor is het veel te vroeg. Een aantal leden was wel herkenbaar op beelden. Aanvankelijk werden er enkelen tijdelijk geschorst, maar omdat de situatie nog zo onduidelijk is, zijn alle Vindicat-leden die deelnamen aan de reis voor drie dagen uitgesloten van deze vereniging.

Volgens onlineplatform Sikkom zijn de studenten uit hun hotel gezet nadat ze een deur zouden hebben gesloopt en hun behoefte hadden gedaan op balkons en in een lift. Ook zou er afwasmiddel over computers zijn gegooid. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de overkoepelende organisatie van onder meer de corpora, is "blij met hoe Vindicat de situatie kordaat oppakt".

Meerdere waarschuwingen

Volgens de aanbieder van de reis, Sunweb, is meerdere keren hinder ondervonden van bepaalde deelnemers, bijvoorbeeld ook door een skiverhuurder en een bar. Er zijn meerdere waarschuwingen gegeven, maar toen die niets opleverden, zijn de vermoedelijke boosdoeners uit het hotel in Risoul in de Alpen weggestuurd.

Sunweb onderzoekt de hele kwestie ook en gaat, als er eenmaal duidelijkheid is, de verantwoordelijken ook aanspreken. De reisorganisatie wil daar verder niet op vooruitlopen.