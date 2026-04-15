VK stuurt dit jaar nog eens 120.000 drones naar Oekraïne

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk stuurt dit jaar nog eens minstens 120.000 drones naar Oekraïne om te helpen de Russische invasietroepen af te weren. De aankondiging komt voor nieuw overleg van de bondgenoten van Oekraïne over het inzamelen van militaire hulp voor het land. Ze moeten zich niet laten afleiden door de oorlog in het Midden-Oosten, onderstreepte de Britse defensieminister John Healey.

De zending drones is volgens het ministerie van Healey de grootste tot dusver. Oekraïne kan rekenen op onder meer langeafstandsdrones, verkenningsdrones, logistieke en maritieme drones. De eerste zouden al onderweg zijn. Ook krijgt Oekraïne munitie voor honderdduizenden artilleriesalvo's en duizenden luchtafweerraketten.

Healey en zijn Duitse collega Boris Pistorius leiden woensdag een nieuwe vergadering van de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG). De Amerikaanse minister Pete Hegseth slaat opnieuw over. Onderminister Bridge Colby belt volgens The Hill en andere Amerikaanse media wel in.