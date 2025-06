VK verbiedt pro-Palestijnse actiegroep onder antiterrorismewet

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper gaat de actiegroep Palestine Action verbieden op basis van antiterrorismewetten. Hierdoor wordt het een strafbaar feit om lid te zijn van de beweging. Leden van de pro-Palestijnse groep beschadigden vorige week twee Britse militaire vliegtuigen, uit protest tegen de steun van Londen aan Israël.

Het wordt verboden om Palestine Action te promoten of bijeenkomsten te organiseren. Ook mag het logo van de groep niet in het openbaar worden gedragen. Door de wetgeving wordt Palestine Action op één lijn gezet met Hamas, al-Qaeda en IS. Wie de regels overtreedt kan tot veertien jaar cel krijgen.

Palestine Action heeft sinds het begin van de oorlog in Gaza regelmatig Britse defensiebedrijven en andere organisaties aangepakt die banden hebben met Israël. Vrijdag drongen twee leden een basis van de Royal Air Force binnen. Daar spoten ze verf in de motoren van twee vliegtuigen en beschadigden de toestellen met breekijzers.