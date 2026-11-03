Vliegtuigen in Europa doorzocht na bommeldingen

SOFIA (ANP/RTR) - Zeven vliegtuigen zijn dinsdag op Europese vliegvelden doorzocht vanwege bommeldingen. In Rome, Warschau, Murcia en Sofia werden vliegtuigen na landingen gecontroleerd op explosieven, maar deze werden niet gevonden. Het is niet bekend wie er achter de bommeldingen zit, en of het om een gecoördineerde actie gaat.

Twee Ryanair-toestellen werden na landing op vliegveld Rome Fiumicino doorzocht. Het ging om vluchten uit Lissabon en Dublin. Die laatste vlucht werd na de bommelding tot aan de landing geëscorteerd door de Italiaanse luchtmacht.

Op de luchthaven van het Spaanse Murcia werd het veiligheidsprotocol in werking gesteld toen er een bommelding binnenkwam over een Ryanair-vlucht uit Manchester. Alle 121 inzittenden werden van boord gehaald en aan veiligheidscontroles onderworpen.

Eerdere bommeldingen

Het Bulgaarse ministerie van Transport zei dat er ook bommeldingen waren binnengekomen over twee vluchten die onderweg waren naar Sofia. Een Ryanair-toestel uit Dublin met 185 passagiers en een Wizz Air-vlucht uit Milaan Bergamo met 176 passagiers wisten veilig te landen. In beide vliegtuigen werden geen explosieven aangetroffen.

Eerder op de dag moest een vlucht van de Poolse maatschappij LOT uit Londen een onverwachte landing maken op vliegveld Warschau-Modlin vanwege een bommelding. Het toestel was eigenlijk onderweg naar Warschau-Chopin. Op dat vliegveld werd een toestel van maatschappij SAS gecontroleerd op explosieven na een vlucht uit Kopenhagen.

Maandag werd een Wizz Air-vlucht van Londen naar Sofia omgeleid naar Boedapest na een bommelding. Een Hongaars gevechtsvliegtuig begeleidde het toestel naar de luchthaven. Op 18 oktober moest een vlucht van Austrian Airlines van Tel Aviv naar Wenen worden omgeleid naar Sofia. In beide gevallen bleek het loos alarm.