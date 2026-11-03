Het appartement in Spanje is geboekt en je koffers zijn gepakt. Half november ga je een paar maanden de zon in. Thuis zet je de verwarming laag en doe je de deur op slot. Op dat moment kan je woonverzekering zonder dat je het merkt minder gaan dekken. Ben je lang weg, dan woon je voor veel verzekeraars niet meer in je huis.

Bij vorst kan dat verschil je duizenden euro's kosten.

Drie weken weg is geen leegstand, vier maanden wel

Wanneer een huis 'leeg' staat, verschilt per verzekeraar. Volgens Consumind geldt een woning meestal niet als leegstaand als je drie weken op vakantie bent. Ben je langer dan twee maanden weg, dan verandert dat snel. Verzekering.nl schrijft dat verzekeraars een woning doorgaans als leegstaand zien als die 2 tot 3 maanden onbewoond is.

Overwinteraars vallen hier gewoon onder. Univé zet 'overwinteren' uitdrukkelijk in het rijtje situaties waarin een woning als leegstaand geldt. Dat geldt ook voor een langer verblijf in het buitenland voor werk of vakantie.

Na 90 dagen geen vorstdekking meer bij Interpolis

Een simpel rekenvoorbeeld. Vertrek je half november en kom je half maart terug, dan is je huis ruim 120 dagen onbewoond. Bij Interpolis is schade door vorst en vandalisme niet meer verzekerd als je woning langer dan 90 dagen onbewoond is. Springt in februari een leiding, dan kan je dus zelf voor de schade opdraaien.

Andere verzekeraars hanteren andere termijnen en beperkingen:

Interpolis (woonhuis): na 90 dagen onbewoond is schade door vorst en vandalisme niet meer gedekt.

na 90 dagen onbewoond is schade door vorst en vandalisme niet meer gedekt. Promovendum (inboedel): staat de woning langer dan 2 maanden aaneengesloten leeg terwijl er nog spullen in staan, dan ben je alleen verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.

staat de woning langer dan 2 maanden aaneengesloten leeg terwijl er nog spullen in staan, dan ben je alleen verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, storm en luchtvaartuigen. OHRA: de eerste 6 maanden blijft de dekking zoals je gewend bent, alleen is diefstal of vandalisme dan alleen verzekerd na inbraak. Daarna is onder meer lekkage niet meer gedekt.

de eerste 6 maanden blijft de dekking zoals je gewend bent, alleen is diefstal of vandalisme dan alleen verzekerd na inbraak. Daarna is onder meer lekkage niet meer gedekt. De Zeeuwse: is je woning meer dan twee maanden niet bewoond, dan moet je dat melden. Overwinteren in het buitenland wordt daarbij als voorbeeld genoemd.

Niet gemeld? Dan staat je hele claim op het spel

Volgens Consumind heeft het merendeel van de woonverzekeringen een leegstandclausule. Meld je de leegstand niet op tijd, dan loop je het risico dat je bij schade niets krijgt. Volgens vergelijkingssite Polismoment moet je het vaak vooraf melden als de woning langer dan 30 tot 60 dagen leegstaat. Anders kan de dekking voor vorstschade vervallen.

Je kunt de melding dus het beste doen vóór je vertrekt, niet pas als je in Spanje een appje van de buren krijgt over water onder de voordeur. Dan weet je ook meteen wat je verzekeraar tijdens je afwezigheid nog wel vergoedt.

10 of 15 graden? Je eigen polis beslist

Ook als je huis nog wel verzekerd is, moet je zelf maatregelen nemen tegen vorst. Univé maakt een uitzondering voor vorstschade die komt doordat je geen voorzorgsmaatregelen hebt genomen. OHRA vergoedt vorstschade alleen als de thermostaat niet lager staat dan 15 graden en de buitenkraan is afgetapt. Lemonade waarschuwt dat een verzekeraar het als nalatigheid kan zien als je huis tijdens een strenge vorstperiode lang onverwarmd blijft. Dan kan de claim worden afgewezen.

Hoe hoog de thermostaat moet, verschilt per bron. De ANWB en VvAA adviseren minimaal 15 graden, ook als je niet thuis bent. Polismoment schrijft dat veel verzekeraars bij vorst 10 graden als ondergrens gebruiken, gemeten in de woonkamer. Het is dus de moeite waard om het getal in je eigen voorwaarden op te zoeken. Hoe je de buitenkraan aftapt, lees je in ons eerdere stuk Eerste nachtvorst in aantocht: tap je buitenkraan nu af, anders kan je verzekeraar de schade weigeren

Doe dit voordat je vertrekt

Zoek in de voorwaarden van je opstal- en inboedelverzekering op 'onbewoond' of 'leegstand' en schrijf de termijn op.

Geef je afwezigheid vooraf door aan je verzekeraar en vraag wat er in die periode nog gedekt is.

Zet de thermostaat op de temperatuur die je polis noemt. CV-ketels hebben volgens de ANWB vaak een antivriesstand.

Laat de radiatoren openstaan, ook als je niet thuis bent (OHRA).

Tap de buitenkraan af en zet het ontluchtingsventiel op de leiding naar de buitenkraan open.

Isoleer leidingen in onverwarmde ruimtes. Let vooral op plekken met de watermeter of hoofdkraan.

Bij langere afwezigheid raadt Polismoment aan de hoofdkraan helemaal dicht te draaien.

Vraag iemand om af en toe te kijken of alles nog werkt.

Ook mét dekking krijg je niet altijd alles terug

Schade aan je woning valt onder de opstalverzekering, schade aan je spullen onder de inboedelverzekering. Gaat het mis met de termijnen, dan kunnen dus allebei je polissen tegelijk minder dekken. Volgens Verzekeringen.com vergoeden sommige verzekeraars bij vorst alleen de gevolgschade van de lekkage, en niet het vervangen van de kapotte leidingen. Schade door achterstallig onderhoud of slecht geïsoleerde leidingen wordt volgens VvAA vaak niet vergoed.

Laat je ook een vriezer in de schuur of garage staan? Lees dan eerst ons stuk 'Vriezer in de schuur of garage? Juist bij vorst kan je diepvries gaan ontdooien'. Dat voorkomt een vervelende verrassing als je in het voorjaar thuiskomt.