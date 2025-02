Vliegtuigongeluk Washington lijkt vergissing helikopterpiloot

WASHINGTON (ANP) - De botsing woensdagavond in Washington tussen een verkeersvliegtuig en een legerhelikopter vlak bij de luchthaven van de stad lijkt volgens onderzoekers die The Washington Post spraken op een vergissing van de helikopterpiloten. De krant meldt radiocommunicatie te hebben gehoord waarin er geen sprake lijkt te zijn van een paniekerige situatie.

De bemanning van de helikopter werd minuten van tevoren gewaarschuwd door de verkeerstoren dat er een vliegtuig aan het landen was. De piloten hoorden dat en gaven aan dat ze erop letten en afstand zouden bewaren. Dat was twee minuten voor de botsing en er was tijd genoeg om koers of hoogte te veranderen.

De verkeerstoren deed nog een waarschuwing uitgaan, maar die kwam twaalf seconden voor de botsing. Volgens de betrokkenen bij het onderzoek zijn de geluidsopnames niet perfect, maar is wel duidelijk dat de helikopterpiloot begreep wat de verkeerstoren bedoelde en antwoordde telkens bevestigend met de term 'visual separation'. Dat geeft aan dat hij weet wat er aan de hand is en op veilige afstand blijft van het bedoelde toestel.

Maar dat laatste is toch niet gebeurd. Onderzoekers vermoeden dat de piloot naar een ander toestel keek en zo de communicatie met de verkeerstoren verkeerd begreep. Het lijkt alsof de piloot de waarschuwing wel serieus nam, maar de Canadair Regional Jet-700 van American Eagle die ging landen, letterlijk en figuurlijk niet als het probleem zag. Het verkeersvliegtuig had 64 mensen aan boord en de helikopter drie. Beide toestellen stortten in de rivier de Potomac die naast de luchthaven Reagan National stroomt. De autoriteiten denken dat niemand dit heeft overleefd.