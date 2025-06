Vliegverkeer Bali ontregeld door vulkaanuitbarsting

DENPASAR (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een vulkaanuitbarsting in Indonesië hindert het vliegverkeer van en naar het onder toeristen populaire Bali. Tientallen vluchten worden geannuleerd, melden de autoriteiten.

De Lewotobi-vulkaan op het eiland Flores barstte dinsdag uit. Een aswolk schoot kilometers de lucht in en in meerdere dorpen regende het vulkanische as. Zeker één plaats moest worden ontruimd.

De autoriteiten melden dat ook woensdag nog sprake is van vulkanische activiteit. Inwoners en toeristen hebben het advies gekregen minstens zeven kilometer van de krater te blijven. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers.

Australië

Op Bali moesten onder meer vluchten naar Australië worden geschrapt. Een geplande KLM-vlucht van Denpasar via Singapore naar Schiphol is vooralsnog niet gecanceld.

Ook op Flores ontstonden problemen met het vliegverkeer door de uitbarsting. Een vliegveld op het eiland is tot donderdagochtend gesloten.