VN: aarde hield recordhoeveelheid warmte vast in 2025

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 5:26
NEW YORK (ANP) - De hoeveelheid warmte die door de aarde wordt vastgehouden heeft in 2025 een recordniveau bereikt, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties maandag. Volgens de organisatie kunnen de gevolgen van die opwarming duizenden jaren aanhouden.
Voor het eerst bevat het jaarlijkse klimaatrapport van de WMO ook gegevens over de energiebalans van de aarde: de snelheid waarmee energie het aardsysteem binnenkomt en weer verlaat.
De elf warmste jaren ooit gemeten vielen allemaal tussen 2015 en 2025, meldt de WMO. 2025 behoorde tot de warmste jaren ooit gemeten. De temperatuur lag ongeveer 1,43 graden boven het gemiddelde van 1850-1900.
"Planeet Aarde wordt tot voorbij haar grenzen geduwd. Elke belangrijke klimaatindicator staat op rood," zei VN-secretaris-generaal António Guterres. "De mensheid heeft zojuist de elf warmste jaren ooit gemeten doorgemaakt. Als de geschiedenis zich elf keer herhaalt, is het geen toeval meer. Het is een oproep tot actie."
