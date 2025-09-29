VN: al tientallen doden in Madagaskar bij protesten

GENÈVE (ANP) - Bij antiregeringsprotesten in Madagascar zijn zeker 22 mensen gedood en meer dan honderd gewond geraakt, zegt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. De Oostenrijker spreekt zijn afschuw uit over het gewelddadige optreden van de autoriteiten.

Op het Afrikaanse eiland zijn veelal jongeren de straat op gegaan uit protest tegen de gebrekkige water- en energievoorziening. Sommige slachtoffers zijn demonstranten of omstanders die door de politie of veiligheidstroepen zijn gedood. Anderen werden gedood tijdens het wijdverbreide geweld dat als gevolg van de demonstraties werd aangewakkerd door criminele bendes en plunderaars.

"Ik ben geschokt en bedroefd door de doden en gewonden in de protesten over de water- en de energietekorten in Madagaskar", zei Türk.

Türk veroordeelde het harde optreden van de politie en riep de veiligheidstroepen op om "af te zien van onnodig en onevenredig geweld en alle willekeurig vastgehouden demonstranten vrij te laten."