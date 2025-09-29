IJmondgemeenten blij met afspraken Tata Steel en overheid

VELSEN (ANP) - De IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn blij dat Tata Steel en de overheid maandag een eerste concrete stap hebben gezet richting klimaatafspraken. De gemeenten spreken van "een historisch besluit. Dit zal substantieel bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond."

Namens de gemeenten was een aantal wethouders aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring. "Wij hopen en verwachten dat de Tweede Kamer deze keuze van het kabinet ondersteunt", laten zij weten. "Wij zullen dit de komende tijd met veel belangstelling volgen en ook de details van deze intentieovereenkomst verder onderzoeken."