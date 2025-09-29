ECONOMIE
IJmondgemeenten blij met afspraken Tata Steel en overheid

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 19:11
VELSEN (ANP) - De IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn blij dat Tata Steel en de overheid maandag een eerste concrete stap hebben gezet richting klimaatafspraken. De gemeenten spreken van "een historisch besluit. Dit zal substantieel bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond."
Namens de gemeenten was een aantal wethouders aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring. "Wij hopen en verwachten dat de Tweede Kamer deze keuze van het kabinet ondersteunt", laten zij weten. "Wij zullen dit de komende tijd met veel belangstelling volgen en ook de details van deze intentieovereenkomst verder onderzoeken."
